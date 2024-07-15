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  • Кейн прокомментировал поражение сборной Англии в финале Евро-2024

Кейн прокомментировал поражение сборной Англии в финале Евро-2024

15 июля 2024, 02:56
1

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился соображениями по поводу поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Поражение в финале – самое тяжелое, что может быть. Мы действительно хорошо постарались, чтобы вернуться в игру и сделать счeт 1:1. Но нам не удалось в полной мере использовать этот импульс, чтобы надавить, и удержать мяч. Испанцы наказали нас за это ближе к концу поединка.

Это просто болезненно, насколько это может быть в футбольном матче. У нас не получилось сохранить прежнюю интенсивность и давление. Мы не смогли достаточно хорошо удерживать мяч. Это был последний этап турнира, было много уставших ног и усталой психологии», – дал комментарий Кейн.

  • Сборная Англии потерпела первое поражение на Евро. Неудача пришлась на решающий поединок за трофей. Ранее англичане одержали 4 победы и 2 раза сыграли вничью.
  • В финальном поединке английской сборной противостояла Испания Луиса де ла Фуэнты. После первого тайма счет был 0:0. Все голы пришлись на вторую половину игры.
  • Испанцы открыли счет. Но коллективу Гарета Саутгейта удалось сравнять. Английских болельщиков голом порадовал хавбек «Челси» Коул Палмер.
  • Но в самой концовке Испания вырвала победу, завоевав золотые медали континентального первенства в Германии.
  • В активе Гарри Кейна 7 игр на турнире. В них он сумел отметиться 3 забитыми мячами.

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Источник: Daily Express
Чемпионат Европы Англия Кейн Гарри
Комментарии (1)
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sined1951
1721042588
Кейн не фартовый игрок. Вроде бы играет хорошо, много забивает, а команды, в которые он приходит, чемпионами не становятся.
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