Кейн проиграл все шесть финалов в карьере

Англия уступила Испании (1:2) в финале Евро-2024.
Победный гол на счету испанского нападающего Микеля Ойарсабаля. 30-летний центрфорвард Гарри Кейн привычно появился в основе англичан на игру против испанцев. Футболист провел на поле 61 минуту и не сумел отметиться голевыми действиями.
Таким образом, игрок «Баварии» снова остался без трофея. Кейн проиграл свой шестой финал в карьере. Гарри пока не удается выиграть титул ни на клубном, ни на международном уровнях.
- Форвард проиграл финалы Кубка английской лиги (2015, 2021), финал Лиги чемпионов (2019), финалы Евро-2021 и Евро-2024, матч за Суперкубок Германии (2023).
- Гарри Кейн провел на Евро-2024 7 поединков.
- В них форвард сумел забить 7 голов. Всего в активе англичанина 66 мячей в 97 играх в майке национальной команды.
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Источник: «Бомбардир»