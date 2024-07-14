Горшков сравнил первый трофей с «Зенитом» с рождением ребенка

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от победы в суперкубковом матче с «Краснодаром» (4:2).

Это был 1-й официальный матч Горшкова за команду.

«Эмоции от победы с «Зенитом» – самые большие, которые я получал от футбола.

У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей! Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», – сказал Горшков.