Кейн высказался о матче с Испанией в финале Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

«Мы помним прошлый финал, помним, как нам было тяжело, и не желаем повторения. Когда ты находишься в шаге от своей мечты, проигрывать вдвойне неприятно. Этот трофей стал бы всем для нас. Без преувеличения. Выиграть крупный турнир со своей сборной – это вершина карьеры для любого игрока», – заявил Кейн.