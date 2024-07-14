Кейн высказался о матче с Испанией в финале Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024.
«Мы помним прошлый финал, помним, как нам было тяжело, и не желаем повторения. Когда ты находишься в шаге от своей мечты, проигрывать вдвойне неприятно. Этот трофей стал бы всем для нас. Без преувеличения. Выиграть крупный турнир со своей сборной – это вершина карьеры для любого игрока», – заявил Кейн.
- Англия встретится с Испанией в финале континентального первенства в Германии.
- Для англичан это второй финал подряд. На Евро-2020 коллектив Гарета Саутгейта уступил Италии (1:1, 2-3 пен.).
- Английская сборная в плей-офф турнира оказалась сильнее Словакии (2:1), Швейцарии (1:1, 5-3 пен.) и Нидерландов (2:1).
- Испанская команда разгромно обыграла Грузию (4:1), в дополнительное время переиграла Германию (2:1) и вырвала победу в полуфинальной игре против Франции (2:1), проигрывая в счете.
- Форвард Англии Гарри Кейн записал на свой счет 3 гола в 6 играх. Он имеет шансы единолично выиграть гонку бомбардиров турнира. Для этого англичанину нужно забить Испании.
Источник: официальный сайт УЕФА