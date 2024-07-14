Футболист сборной Англии: «Испания — лучшая команда Евро-2024»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился мнением о сборной Испании.

«У Испании были непростые матчи на чемпионате Европы. Наверное, это лучшая команда турнира. У них молодые и очень динамичные нападающие, полные уверенности и всегда нацеленные на ворота. Родри – фантастический футболист. Но и у Англии в составе футболисты высочайшего уровня. Англия способна забивать из любого положения. Финал должен быть захватывающим, и мне не терпится принять в нем участие», – заявил Уоткинс.