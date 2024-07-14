Футболист сборной Англии: «Испания — лучшая команда Евро-2024»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился мнением о сборной Испании.
«У Испании были непростые матчи на чемпионате Европы. Наверное, это лучшая команда турнира. У них молодые и очень динамичные нападающие, полные уверенности и всегда нацеленные на ворота. Родри – фантастический футболист. Но и у Англии в составе футболисты высочайшего уровня. Англия способна забивать из любого положения. Финал должен быть захватывающим, и мне не терпится принять в нем участие», – заявил Уоткинс.
- Испания и Англия сразятся в финале континентального первенства в Германии. Испанцы одержали победы во всех 6 играх турнира.
- Также коллектив Луиса де ла Фуэнте является самой результативной командой турнира. Они забили 13 голов в 6 играх.
- Англия имеет на своем счету 4 победы и 2 ничьих. В полуфинальном поединке англичане обыграли Нидерланды Рональда Кумана. Победный гол забил центрфорвард дружины Гарета Саутгейта Олли Уоткинс.
- Англичане еще ни разу не выигрывали Евро. Испания завоевывала золотые медали континентального первенства в 2012 году.
- Последний раз команды встречались между собой в 2018 году в Лиге наций. В том матче победу праздновали англичане (3:2).
Источник: официальный сайт УЕФА