Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2).

– Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили.

– Что скажете об игре Максима Глушенкова?

– Максим – игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провел потрясающий матч.