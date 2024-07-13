Сафонов написал новое заявление на экс-жену: подробности

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов продолжает юридическую борьбу с бывшей женой Анастасией.

«Сафонов написал второе заявление на бывшую жену – он обвиняет Анастасию и еe сестру в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных. По словам Сафонова, он больше года не видел своего ребeнка.

По версии спортсмена, когда они с женой расстались, сестра его бывшей вместе с подругой проникли в квартиру, где находились документы Матвея. Футболист не забирал ключи у Анастасии, поэтому зайти в квартиру не было проблемой. Сам Сафонов в этот момент был на соревнованиях, но сестру Насти застали его друзья. Как считает Матвей, сестра с подругой выкрали контракт и во время суда Сафонова с женой передали его в СМИ. Журналисты тогда опубликовали скрины контракта – судя по нему, Сафонов получал в Краснодаре около 12 миллионов рублей в месяц. Контракт футболиста с клубом – документ редкий. Он есть только у футболиста и в клубе, где его не выдают по запросам, потому что он строго конфиденциален. Сафонов написал заявление в апреле, пока что по нему идeт проверка.

Сафонов заявляет, что никогда не отказывался от выплаты алиментов и первое время платил жене по 500 тысяч на ребeнка по устной договорeнности, но не знал, куда идут деньги. Настя отказалась объяснять свои траты, и тогда Сафонов снизил сумму до 250 тысяч (+ 50 тысяч переводил супруге на личные нужды). При этом Матвей купил ребeнку отдельное жильe и даже предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы деньги работали, а не просто лежали на счeте, но, по словам Сафонова, Анастасия отказалась. Спортсмен пытался решить всe мирно, без шумихи в СМИ, но бывшая жена выбрала другой вариант и устроила атаку. Сам футболист больше года не виделся с дочерью – источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать даже с бабушкой и дедушкой.

Это уже второе заявление вратаря сборной на бывшую жену: в первом он обвинял еe в краже 800 тысяч рублей с карты. Согласно заявлению, Анастасия сняла их уже после расставания, имея доступ к паролям от личных кабинетов счетов Сафонова. Как рассказал футболист сотрудникам полиции, бывшая объяснила снятие денег «компенсацией». При этом сама Настя утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевeл ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке, а заявление написал, чтобы запугать супругу и не платить алименты.

В феврале суд обязал бывшего голкипера выплачивать бывшей жене четверть доходов в качестве алиментов на ребeнка, сейчас по делу идет апелляция. На Матвее висит долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей, однако, по информации источника из окружения футболиста, эта сумма не точная и судебные приставы насчитали около 15–20 лишних миллионов. При этом проверку суммы до конца апелляции приставы провести не могут», – написал источник.

Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше игрока на 4 года.

Сафонов выступает за сборную России.

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