Тренеру сборной Испании де ла Фуэнте готовы увеличить зарплату в три раза

Королевская испанская футбольная федерация хочет заключить новый контракт с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Его намерены продлить еще на два года.
Переговоры с 63-летним специалистом пройдут независимо от итогов финала Евро-2024, где испанцы встретятся с Англией (14 июля, 22:00 мск).
Тренеру собираются увеличить зарплату в три раза – с 600 тысяч до 1,8 миллиона евро без учета бонусов.
- Де ла Фуэнте возглавляет сборную с декабря 2022 года.
- Он уже выиграл с Испанией Лигу наций-2023.
Источник: AS