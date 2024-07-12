Тренеру сборной Испании де ла Фуэнте готовы увеличить зарплату в три раза

Королевская испанская футбольная федерация хочет заключить новый контракт с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Его намерены продлить еще на два года.

Переговоры с 63-летним специалистом пройдут независимо от итогов финала Евро-2024, где испанцы встретятся с Англией (14 июля, 22:00 мск).

Тренеру собираются увеличить зарплату в три раза – с 600 тысяч до 1,8 миллиона евро без учета бонусов.