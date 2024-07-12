Аршавин назвал условие для продажи Кассьерры «Зенитом»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем 27-летнего нападающего команды Матео Кассьерры.
«По Кассьерре – замены ему в составе «Зенита» на данный момент нет. Клуб сможет рассматривать эту опцию, только если будет конкретная замена для этого нападающего», – сказал Аршавин.
- По данным РИА Новости, руководство петербургского клуба хочет продать колумбийца в одну из команд Саудовской Аравии.
- В прошлом сезоне Кассьерра провел за «Зенит» 38 матчей, забил 24 гола, отдал 5 передач.
- Действующее соглашение игрока с петербуржцами рассчитано до лета 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»