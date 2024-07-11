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  • Дуглас Сантос высказался о конкуренции с Горшковым в «Зените»

Дуглас Сантос высказался о конкуренции с Горшковым в «Зените»

11 июля 2024, 18:47

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о восстановлении после травмы и конкуренции с новобранцем команды Юрием Горшковым.

– Как вы себя чувствуете физически после травмы прошлого сезона? Поскольку вы капитан, пытались ли вы учить русский язык? Насколько это сложно? Бывает ли, что вы говорите на русском в раздевалке, в кругу перед игрой и, вообще, есть ли такая задача?

– Я пропустил две последние, невероятно важные игры в минувшем сезоне, не смог быть на поле и помогать партнерам по команде. Но прошедшее после этого время провeл очень качественно, чувствую, что полностью восстановился.

Абсолютно на равных условиях со всеми участвую в тренировочном процессе и чувствую, что набираю свою лучшую форму, приближаюсь к ней. Приложу максимум усилий, чтобы как можно скорее еe достичь и вместе с партнерами по команде провести большое количество ярких игр в этом сезоне.

По поводу русского языка, безусловно, как капитан, я стараюсь с кем-то говорить по-русски, по-английски. Мне всe ещe очень сложно его учить полноценно, но за эти пять лет, что я в «Зените», было много разных счастливых ситуаций и моментов, которые многому научили. Безусловно, учился я и на каких-то ошибках и неудачах, но знание языка, знание каких-то отдельных фраз, понимание – оно прибывает, увеличивается. Но полноценно говорить пока сложно.

Я стараюсь и чувствую, что в общении с русскими игроками прибавляю. Чуть-чуть, шаг за шагом улучшается уровень. Буду продолжать работать над этим компонентом тоже.

– Ваш конкурент по позиции – новичок Юрий Горшков. Оцените его как игрока, общались ли вы с ним уже и будете ли вы передавать ему свои навыки и в целом помогать ему в команде?

Юрий – наш новый игрок. Но несмотря на это, и я, и команда прекрасно знаем, что это за футболист. Он провeл очень качественный сезон в самарских «Крыльях». На мой взгляд, это замечательный футболист, очень техничный и цепко играющий в обороне, прекрасно справляющийся со своими основными задачами на поле.

Он совершенно точно пришeл, чтобы помочь нашей команде. А конкуренция – это всегда во благо. Она принесет хорошие плоды, каждый будет стараться проявить себя на максимум и приносить максимальное количество пользы команде. Поэтому я уверен, что и Юрий принесет очень много пользы.

Я очень уважаю его как футболиста, потому что вижу, как он качественно и ответственно подходит к тренировочному процессу. Для меня, как для капитана, это ценно. Повторюсь, вместе с ним «Зенит» стал сильнее.

  • 13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России в Волгограде. Встреча начнется в 20:30 мск.
  • 25-летний защитник Юрий Горшков в межсезонье пришел в «Зенит» из «Крыльев Советов».

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дуглас Сантос Горшков Юрий
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