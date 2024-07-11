РФС назначил судью на OLIMPBET Суперкубок России

Стало известно, какой арбитр рассудит «Зенит» и «Краснодар» в OLIMPBET Суперкубке России.

РФС назначил на матч 42-летнего Павла Кукуяна.

Полностью судейская бригада выглядит так: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный рефери – Евгений Буланов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Артем Чистяков; инспектор – Александр Гвардис.