РФС назначил судью на OLIMPBET Суперкубок России

Стало известно, какой арбитр рассудит «Зенит» и «Краснодар» в OLIMPBET Суперкубке России.
РФС назначил на матч 42-летнего Павла Кукуяна.
Полностью судейская бригада выглядит так: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный рефери – Евгений Буланов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Артем Чистяков; инспектор – Александр Гвардис.
- Матч состоится 13 июля в Волгограде в 20:30 мск.
- «Зенит» – чемпион и обладатель Кубка России.
- «Краснодар» – серебряный призер РПЛ.
Источник: сайт РФС