Тренер сборной Испании сказал, что руководит 26 гениями

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о своих подопечных после победы над Францией (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.

«Я должен продолжать верить в эту группу футболистов. Они всегда работают во благо всего коллектива. Они очень щедры в плане работоспособности. Это лишь очередное свидетельство того, насколько ненасытна наша команда. Я благодарен за возможность руководить 26 гениями на поле», – сказал де ла Фуэнте.