Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за столкновения с охранником

В полуфинальной игре Евро-2024 Испания – Франция (2:1) произошел неприятный инцидент.
Во время празднования испанцами победы над французами на поле выбежал болельщик. Охранник попытался его задержать, но поскользнулся и ударил Альваро Морату по ноге. После столкновения испанский капитан заметно хромал. Мората может не сыграть в финале Евро-2024. Медобследование назначено на завтра.
- Соперником Испании в решающем поединке за трофей станет победитель пары Нидерланды – Англия.
- Последний раз испанцы играли в финале континентального первенства в 2012 году. Тогда команда не оставила шансов итальянцам, отправив в их ворота 4 безответных мяча.
- Альваро Мората на турнире в Германии провел 6 встреч, в них форвард отметился 1 голом и 1 голевым пасом.
Источник: Marca