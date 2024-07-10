Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за столкновения с охранником

В полуфинальной игре Евро-2024 Испания – Франция (2:1) произошел неприятный инцидент.

Во время празднования испанцами победы над французами на поле выбежал болельщик. Охранник попытался его задержать, но поскользнулся и ударил Альваро Морату по ноге. После столкновения испанский капитан заметно хромал. Мората может не сыграть в финале Евро-2024. Медобследование назначено на завтра.