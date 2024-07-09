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  • Канчельскис: «Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону «Зенита»

Канчельскис: «Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону «Зенита»

9 июля 2024, 17:58
10

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал скорый трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака».

Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артема, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Все-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», – сказал Канчельскис.

  • По данным «Чемпионата», «Зенит» выплатит за трансфер Соболева 12 миллионов евро с учетом бонусов.
  • По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
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serhio80
1720540493
Канчельскис хочет повторить успехи Мостового, поэтому смотрит в сторону матч тв
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...короче
1720542445
...тпфу, блдь...
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Бригадный
1720543619
С Соболевым "Зенит" будет натурально непобедим. А связка Глушенков-Соболев это вообще нечто исключительное.
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Atom2020
1720543730
У Дзюбы были какие-то успехи?
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sochi-2013
1720545506
Есть один нюанс. Он не Дзюба.
Ответить
алдан2014
1720558792
Когда Дзюба перешёл в зенит,то Спартак стал чемпионом. Нам ждать чемпионства в этом году? И не нужно сравнивать дзюбу и соболева. Артём на голову выше,он мог биться на поле,характер. Соболев не боец. Когда он показал жест у паха,то пробил днище,верх неуважения ко всем
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