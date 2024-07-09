Канчельскис: «Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону «Зенита»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал скорый трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака».

Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артема, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Все-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», – сказал Канчельскис.