Белоус – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Ему денежки важнее игры»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал возможный трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак» [смеeтся]. Он мощнее, фактурнее Сергеева. Будет ли он основным нападающим в Петербурге? Надо понимать, какая мотивация у Кассьерры. Будет ли он оставаться в «Зените». Если остаeтся – замечательно.

Будет великолепная конкуренция Кассьерры и Соболева. В случае ухода, Соболев закроет его место. А так он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры.

Соболева Семак берeт не просто так, для коллекции. Там теперь есть отличный плеймейкер Глушенков. Он будет снабжать форвардов передачами, и Соболев сможет забивать больше, чем в «Спартаке», – сказал Белоус.