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  • Белоус – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Ему денежки важнее игры»

Белоус – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Ему денежки важнее игры»

9 июля 2024, 14:37
4

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал возможный трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак» [смеeтся]. Он мощнее, фактурнее Сергеева. Будет ли он основным нападающим в Петербурге? Надо понимать, какая мотивация у Кассьерры. Будет ли он оставаться в «Зените». Если остаeтся – замечательно.

Будет великолепная конкуренция Кассьерры и Соболева. В случае ухода, Соболев закроет его место. А так он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры.

Соболева Семак берeт не просто так, для коллекции. Там теперь есть отличный плеймейкер Глушенков. Он будет снабжать форвардов передачами, и Соболев сможет забивать больше, чем в «Спартаке», – сказал Белоус.

  • По данным «Чемпионата», «Зенит» выплатит за трансфер Соболева 12 миллионов евро с учетом бонусов.
  • По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1720531590
Ну вчера боров Гурцкая сказал, что на Кассьеру есть спрос. Иначе хз, зачем еще один форвард уровня старта в команду. Второе, где гарантия, что Глушенков будет играть в старте, а если и так, то в любом случае Артура, Педро мариновать - это хейт со стороны на счет бессмысленности покупки.
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andrei-sarap-yandex
1720533777
СЕМЬЯ И ДЕТИ превыше всего
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alefreddy
1720537071
по стопам Зюбы главное бабки
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Garrincha58
1720547074
бла бла бла
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