«Реал» намерен купить 18-летнего защитника «Лилля»

«Реал» продвигается в переговорах с «Лиллем» по трансферу 18-летнего защитника Лени Йоро. По данным The Athletic, сумма сделки может составить около 40 миллионов евро без учета бонусов.

Ожидается, что мадридцы предложат футболисту контракт на 6 лет. Сам он готов присоединиться к «Реалу» следующим летом на правах свободного агента, если в этом году трансфер сорвется.

Сообщается, что Йоро предпочитает вариант с мадридским клубом, хотя игроком интересуются также «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».