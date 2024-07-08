«МЮ» достиг договоренности с Зиркзее

«Манчетер Юнайтед» сообщил «Болонье» о согласовании контракта с 23-летним нападающим Джошуа Зиркзее. По данным журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы также достигли договоренности с агентом форварда сборной Нидерландов насчет комиссионных.

В настоящее время клубы обсуждают структуру сделки. При этом не исключен вариант, при котором «МЮ» выплатит отступные за нападающего в размере 40 миллионов евро.