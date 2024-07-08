«МЮ» достиг договоренности с Зиркзее

«Манчетер Юнайтед» сообщил «Болонье» о согласовании контракта с 23-летним нападающим Джошуа Зиркзее. По данным журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы также достигли договоренности с агентом форварда сборной Нидерландов насчет комиссионных.
В настоящее время клубы обсуждают структуру сделки. При этом не исключен вариант, при котором «МЮ» выплатит отступные за нападающего в размере 40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Зиркзее провел за «Болонью» 37 матчей, забил 12 голов, отдал 7 передач.
- На Евро-2024 он сыграл в 1 матче – форвард вышел на замену в концовке четвертьфинальной встречи с Турцией.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X