Реакция Канделаки на изнасилование работницы «Матч ТВ» группой мигрантов

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ» узбекистанцами.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.

Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки.

Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.

«Матч ТВ» запущен в 2015 году.

Помимо девушек-ведущих на канале работают женщины-гримеры, редакторы и представители других закадровых профессий.

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