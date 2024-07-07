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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Реакция Канделаки на изнасилование работницы «Матч ТВ» группой мигрантов

Реакция Канделаки на изнасилование работницы «Матч ТВ» группой мигрантов

7 июля 2024, 23:01
18

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ» узбекистанцами.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.

Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки.

  • Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
  • «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
  • Помимо девушек-ведущих на канале работают женщины-гримеры, редакторы и представители других закадровых профессий.

Ведущая «Матч ТВ» объяснила, зачем на канале работают красивые женщины

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (18)
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Lee Hoy
1720386590
Набор глупейших высказываний.
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RUSARM
1720388923
Лучше в госдуму обратитесь,что бы они закон о миграции ужесточили,а не отписками занимались!!
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slavа0508
1720396916
Давно пора что делать . с мигрантами ...понятно рабочих рук не хватает ...но здесь есть выход например с Северной Кореи завозить рабочих вахтовым методом отработал год к примеру чемодан и домой следующая смена ...
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Просто-333
1720409028
Члены поотрубать и выдворить на историческую родину
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JIEGEHDA
1720413469
Самое главное отметить " мигранты " а то русские тюрьмы скучают без русских насильников и маньяков . Их же практически нету
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R_a_i_n
1720415569
Поймать и кастрировать, что бы не размножались.
Ответить
Дед otmoros
1720418267
По каким ещё строгим законам? Которые дума принимать не хочет? Сейчас ещё полсотни кишлаков завезут и они прямо на рабочих местах начнут насиловать, ждём?!
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Лицом_на_клаве
1720421348
Чурекам насильникам уготована учесть петухов под шконкой.
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...короче
1720422783
...за преступления такого рода должен действовать закон "Ворошиловского стрелка"...
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