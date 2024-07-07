Реакция Канделаки на изнасилование работницы «Матч ТВ» группой мигрантов

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ» узбекистанцами.
«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.
Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки.
- Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
- «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
- Помимо девушек-ведущих на канале работают женщины-гримеры, редакторы и представители других закадровых профессий.
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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки