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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Троих узбекистанцев заподозрили в изнасиловании работницы «Матч ТВ»: подробности

Троих узбекистанцев заподозрили в изнасиловании работницы «Матч ТВ»: подробности

7 июля 2024, 22:03
14

На сотрудницу «Матч ТВ» напали иностранные граждане после рабочего дня. Ее изнасиловали возле телецентра в Москве.

«Сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что еe изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин.

Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали ещe двоих его соотечественников: 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

Все они были доставлены в отдел. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершeнное группой лиц», – написал источник.

«Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие. Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», – прокомментировали ситуацию на «Матч ТВ».

  • Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
  • «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
  • Помимо девушек-ведущих на канале работают женщины-гримеры, редакторы и представители других закадровых профессий.

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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vikingus
1720384091
Может, у пропагандистов после таких случаев в голове что-нибудь щелкнет наконец...Или надо обязательно, чтобы дети большого чиновника с такими "специалистами" ночью столкнулись
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Kollljan
1720411612
Ничего удивительного. В Москве уже давно москвичей меньше чем понаехавших чурок.
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Челнинец
1720420768
Имя жертвы ?
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Лицом_на_клаве
1720421594
Под шконку мать их! Там таких быстро в петухи превратят.
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МасСуд
1720428624
Прям футбольная новость...
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АЛЕКС 58
1720434524
Всё идёт по плану плешивого и его кураторов
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