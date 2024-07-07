Троих узбекистанцев заподозрили в изнасиловании работницы «Матч ТВ»: подробности

На сотрудницу «Матч ТВ» напали иностранные граждане после рабочего дня. Ее изнасиловали возле телецентра в Москве.
«Сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что еe изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин.
Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.
Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали ещe двоих его соотечественников: 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.
Все они были доставлены в отдел. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершeнное группой лиц», – написал источник.
«Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие. Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», – прокомментировали ситуацию на «Матч ТВ».
- Подозреваемым грозит 10 лет тюрьмы.
- «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
- Помимо девушек-ведущих на канале работают женщины-гримеры, редакторы и представители других закадровых профессий.
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