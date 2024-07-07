Галактионов сообщил, кто будет основным вратарем «Локомотива» в новом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов определился с основным вратарем на новый сезон.
– Илья Лантратов – вратарь номер один в «Локомотиве», работает, конкурирует и доказывает сегодня всем, что он очень качественный игрок.
– Антон Митрюшкин согласен с тем, что он будет вторым?
– Ему надо работать, сезон длинный: есть Фонбет Кубок России, другие матчи. Будем смотреть, кто на каком уровне готовности, а дальше от этого принимать решение.
- Митрюшкин перешел в «Локо» летом из «Химок».
- Лантратов в прошлом сезоне РПЛ не пропустил ни матча.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
Источник: «Чемпионат»