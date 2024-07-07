Галактионов сообщил, кто будет основным вратарем «Локомотива» в новом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов определился с основным вратарем на новый сезон.

– Илья Лантратов – вратарь номер один в «Локомотиве», работает, конкурирует и доказывает сегодня всем, что он очень качественный игрок.

– Антон Митрюшкин согласен с тем, что он будет вторым?

– Ему надо работать, сезон длинный: есть Фонбет Кубок России, другие матчи. Будем смотреть, кто на каком уровне готовности, а дальше от этого принимать решение.