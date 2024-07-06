Гендиректор «Динамо» рассказал, получал ли клуб официальные предложения по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал будущее форварда столичного клуба Константина Тюкавина.

«Никаких официальных предложений по Тюкавину мы не получали. Константин – наш игрок до 2028 года. Надеемся, он внесeт свой вклад в развитие клуба и в завоевание клубных трофеев. Рассчитываем, что он останется в «Динамо». Мне кажется, что он этого тоже хочет», – пояснил Пивоваров.

В завершившемся сезоне 22-летний центрфорвард Константин Тюкавин провел за «Динамо» 38 поединков во всех турнирах. В них россиянин наколотил 17 мячей, а также записал в свой актив 10 голевых передач.

Форвард был признан лучшим игроком прошедшего сезона. Также Константин удостоился награды за самый красивый гол.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Тюкавина заинтересован ряд иностранных клубов. Среди претендентов называются испанская «Жирона» и итальянская «Болонья».

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