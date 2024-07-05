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Обзор матча Испания – Германия голы и лучшие моменты (Видео)

5 июля 2024, 21:35

Сборная Испании одержала победу над Германией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы, итоговый счет 2:1 (1:1 основное время).

1-й тайм

Первый период игроки начали агрессивно, обе команды много фолили. Тайм прошел довольно ровно. До 30-ой минуте немного выделялась Германия. Потом Испанцы набрали темп, проверяли Нойера дальними ударами, но ни одного удар из штрафной не было.

На 8-ой минуте была первая замена со стороны Испании. Поле покинул Педри. Кроос грубо встретил, поставил шлагбаум в виде ноги. Футболист «Барселоны» не мог подняться без помощи медиков. Испанцы сразу принялись просить желтую для Тони. Через несколько минут Родри заменили.

Момент был у Хаверцана 20-ой. Йозуа с правого фланга навесил в штрафную. Хаверц выиграл верх и головой направил в створ. Не очень сильно, потому в руки Унаи.

Также мог отличится Вильямс. Прошел по левому краю штрафной, прокинул мимо защитника, открыл для себя ближний угол. И туда ударил. Нойер отразил угрозу.

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2-й тайм

Три замены в перерыве произвели тренеры. Понимают, что ситуацию надо оживлять.

На 48-ой у Мораты был классный момент. Передача с правого полуфланга прошла к вратарской, Альваро удачно развернулся под опекой Та и с восьми метров пробил выше.

Смотреть гол Ольмо.

Счет открыли испанцы. Ямаль с правого края штрафной покатил в центр. Туда набегал Ольмо и с 15 метров в дальний в касание направил. Аккуратно зашло, Нойер не достал.

После пропущенного гола, команды взвинтили темп, активно контратаковали.

На 76-ой штанга спасла Испанию. Фуллкруг из центра штрафной пробивал в касание из борьбы с защитником после паса с правого края. Получился акцентированный удар в ближний угол – принимает каркас.

Смотреть гол Вирца.

На 89-ой Вирц спас свою сборную. Навес в штрафную на правую штангу, где великолепно выиграл воздух Киммих. Скидка на линию вратарской – и удар Флориана в дальний угол рикошетом от газона.

Очень тяжело было Испании после пропущенного гола. Давила Германия оставшиеся 5 минут. Основное время закончилось со счетом 1:1.

1-й тайм дополнительного времени

В первом периоде дополнительного времени выделялась Испания. Больше контролировала мяч, в основном на стороне соперника.

Оярсабаль мог отличится на 103 минуте. Пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. С левой, подкрутил, неподалеку от штанги прохошел мяч.

Также момент был у Вирца. Ему покатили слева под удар с 16 метров, Флориан в касание направляет в дальний – и чуть не попал.

2-й тайм дополнительного времени

Во втором тайме дополнительного времени можно выделить только один момент от Германии.

Мусиала метров с 17 пробил по воротам. Летело в ближний угол, достаточно уверенно. На пути мяча встала рука Кукурельи. Наверное, Марка спасло естественное положение. Потому никто пенальти не назначил.

Команды доигрывали из последних сил.

Смотреть гол Мерино.

Мерино становится героем матча, он забил гол на 118-ой минуте. Навес Ольмо с левого фланга. Спокойный полет мяча в штрафную. И прыжок одинокого Мерино. Головой в левый от себя угол. Нойер не достал. Германия едет домой.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Германия Испания
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