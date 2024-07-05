Канчельскис пожалел болельщиков «Спартака» и оценил перспективы команды в новом сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» будет бороться за 4-5 места в чемпионате России-2024/25.

«Они будут претендовать на четвeртое-пятое место и будут кричать, что кто-то мешает, кто-то убивает «Спартак». Болельщиков жалко, у меня столько друзей болеет за «Спартак». Каждый год в «Спартаке» все хотят удивить, но что-то не удивляют», – заявил Канчельскис.