Шалимов сделал прогноз на матч Испания – Германия

Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Он назвал испанцев небольшими фаворитами.

«Испания – Германия – это скрытый финал. Это две команды, которые, наверное, показывают самую симпатичную игру, два равных соперника. Мне хотелось бы, чтобы дальше прошла Испания. Мне нравится их игра в позиционной атаке – в самом сложном компоненте в футболе. Немцы в нем неплохо выглядят, но Кроос, который низко опускается, где‑то даже тормозит игру. Кроос не находит вот эти передачи между линиями, где появляются крайние нападающие немцев.

51 на 49 ставлю, что пройдут испанцы», – сказал Шалимов.