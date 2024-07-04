Фергюсон высказался о возможном участии Роналду в ЧМ-2026

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не считает, что Криштиану Роналду нужно стремиться попасть на следующий чемпионат мира.

«Роналду на ЧМ-2026? Я не могу себе это представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше.

В отличие от защитников, форвардам сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше.

Один или два новых титула не значили бы много для Криштиану, потому что у него и так была уникальная карьера», – сказал Фергюсон.