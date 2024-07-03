Сестра Роналду объяснила слезы брата в матче Евро-2024

Эльма Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о слезах своего брата в ходе игры 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

Нападающий не реализовал пенальти на 105-й минуте.

После неудачной попытки 39-летний футболист расплакался.

В послематчевой серии Роналду забил 11-метровый. В итоге Португалия прошла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Эта сцена произошла, когда он увидел на огромном экране нашу маму, страдающую от боли на протяжении всей жизни. Знаете ли вы, что это значит? Не знаете…

Никто никогда не узнает… Футбол, слава и деньги это не все», – написала Авейру в соцсетях.