Бубнов оценил турнирные перспективы сборной Нидерландов на Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о победе Нидерландов над Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Команда Нидерландов – главный претендент на выход в финал в своей части сетки плей-офф. По игре команда Кумана выглядит лучше тех же англичан и швейцарцев. Активно помогает основе «оранжевых» и сильная скамейка запасных, в чем зрители лишний раз убедились в матче со сборной Румынии. При этом нужно понимать, что нидерландцы могли привезти на Евро-2024 состав посильнее.

Предел румынской сборной – выход из группы. Возможно, команда Эдуарда Иорданеску пробилась бы в четвертьфинал, если бы ей попался соперник попроще, например, турки или австрийцы. В игре с нидерландцами команду Румынии хватило только на 10 стартовых минут.

«Оранжевые» в этой встрече создали прорву опасных моментов. У румын практически не было шансов, чтобы забить, зато они допустили очень грубые ошибки в эпизодах с первыми двумя мячами. В моменте с Гакпо неудачно действовал вратарь, а во втором пропущенном голе виновата защита, устроившая цирк на лицевой линии.

Нидерландцы добавляют с каждой игрой на турнире. Это признак команды высокого класса. Не в последнюю очередь помогает огромный опыт главного тренера, который уже ранее работал со сборной, а значит, умеет правильно подводить футболистов к большим турнирам.

На чемпионатах мира и Европы категорически нельзя играть на всю катушку с первого матча. Из группы нужно обязательно выходить на классе, что и продемонстрировали футболисты Кумана.

Гакпо сильно вырос после чемпионата мира в Катаре. С такими данными он и должен был это сделать. Коди – лучший игрок матча. Приятное впечатление произвел и Йерди Схаутен. Он выделялся на позиции опорного полузащитника, проделывая огромный объем работы. Футболист ПСВ и атаки организовывал, и отрабатывал в защите.

Турнирные перспективы у дружины Кумана хорошие. В четвертьфинале она получит соперника, которого ей по силам обыграть – им будет либо сборная Турция, либо команда Австрии. Да и в полуфинале нидерландцам будет проще, чем командам из другой половины сетки. «Оранжевые» заслуживают выход в финал. Это будет объективно», – написал Бубнов.