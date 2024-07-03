Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов оценил турнирные перспективы сборной Нидерландов на Евро-2024

Бубнов оценил турнирные перспективы сборной Нидерландов на Евро-2024

3 июля 2024, 07:49

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о победе Нидерландов над Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Команда Нидерландов – главный претендент на выход в финал в своей части сетки плей-офф. По игре команда Кумана выглядит лучше тех же англичан и швейцарцев. Активно помогает основе «оранжевых» и сильная скамейка запасных, в чем зрители лишний раз убедились в матче со сборной Румынии. При этом нужно понимать, что нидерландцы могли привезти на Евро-2024 состав посильнее.

Предел румынской сборной – выход из группы. Возможно, команда Эдуарда Иорданеску пробилась бы в четвертьфинал, если бы ей попался соперник попроще, например, турки или австрийцы. В игре с нидерландцами команду Румынии хватило только на 10 стартовых минут.

«Оранжевые» в этой встрече создали прорву опасных моментов. У румын практически не было шансов, чтобы забить, зато они допустили очень грубые ошибки в эпизодах с первыми двумя мячами. В моменте с Гакпо неудачно действовал вратарь, а во втором пропущенном голе виновата защита, устроившая цирк на лицевой линии.

Нидерландцы добавляют с каждой игрой на турнире. Это признак команды высокого класса. Не в последнюю очередь помогает огромный опыт главного тренера, который уже ранее работал со сборной, а значит, умеет правильно подводить футболистов к большим турнирам.

На чемпионатах мира и Европы категорически нельзя играть на всю катушку с первого матча. Из группы нужно обязательно выходить на классе, что и продемонстрировали футболисты Кумана.

Гакпо сильно вырос после чемпионата мира в Катаре. С такими данными он и должен был это сделать. Коди – лучший игрок матча. Приятное впечатление произвел и Йерди Схаутен. Он выделялся на позиции опорного полузащитника, проделывая огромный объем работы. Футболист ПСВ и атаки организовывал, и отрабатывал в защите.

Турнирные перспективы у дружины Кумана хорошие. В четвертьфинале она получит соперника, которого ей по силам обыграть – им будет либо сборная Турция, либо команда Австрии. Да и в полуфинале нидерландцам будет проще, чем командам из другой половины сетки. «Оранжевые» заслуживают выход в финал. Это будет объективно», – написал Бубнов.

  • В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Турцией 6 июля.
  • Победитель этого матча встретится в полуфинале с Англией или Швейцарией 10 июля.

Еще по теме:
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!» 10
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Нидерланды Румыния Бубнов Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+