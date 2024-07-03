Агент – о Дркушиче на Евро-2024: «Показал себя одним из лучших защитников»

«В 4 матчах он не дал забить Хейлунду, Митровичу, Кейну и Роналду. Он провел совершенно потрясающий турнир и показал себя как один из лучших защитников на Евро. Жаль, что Словения вылетела», – заявил агент.

24-летний защитник «Сочи» Ванья Дркушич провел отличный турнир. Тренерский штаб доверил футболисту место в основе. Ванья провел все 4 поединка на континентальном первенстве. Какими-либо голевыми действиями он не отметился.

Словения на Евро пропустила все 2 гола. В 1/8 финала словенская дружина не дала забить Португалии (0:0, 0-3 пен.) за 120 минут поединка. Исход противостояния был решен в серии 11-метровых.

Отметим, что в овертайме Дркушич заработал пенальти в собственные ворота. Но Криштиану Роналду не сумел его реализовать. Примечательно, что вторым центральным защитником словенцев был Яка Бийол, ранее игравший в ЦСКА.