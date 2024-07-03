Тренер сборной Турции прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мыслями по поводу победы над Австрией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер. Мы повторили количество побед на Евро-2008. Это очень важное достижение. Наш следующий соперник – сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь», – высказался Монтелла.