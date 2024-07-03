Мостовой прокомментировал разгромное поражение сборной Румынии от Нидерландов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по поводу поражения Румынии от Нидерландов (0:3) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Румыния... ужас, как эта команда могла пройти дальше. Ну, чудо было, потому что первая игра с Украиной, когда они вот эти три мяча забили, причeм не по игре, там Украина как минимум не должна была проигрывать. Вот так и бывает. Одна из самых слабых команд. То, что мы увидели сегодня с Бельгией – это просто ужас какой-то. Вот поэтому Бельгия... Ой, не Бельгия, а Нидерланды. Поэтому Нидерланды, как я и говорил, это скрытая команда такая, теневая. Вот они, пожалуйста, дальше пройдут», – высказался Мостовой.