Нападающий сборной Нидерландов прокомментировал разгромную победу над Румынией

Форвард Нидерландов Коди Гакпо поделился мыслями по поводу победы над Румынией (3:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«В целом мы показали хорошую игру. Мы знали, что соперник не прост, поэтому мы были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что мы и сделали», – заявил Гакпо.