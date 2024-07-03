Нападающий сборной Нидерландов прокомментировал разгромную победу над Румынией

Форвард Нидерландов Коди Гакпо поделился мыслями по поводу победы над Румынией (3:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«В целом мы показали хорошую игру. Мы знали, что соперник не прост, поэтому мы были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что мы и сделали», – заявил Гакпо.
- Нидерланды не испытали проблем с Румынией, отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.
- Положил начало разгрому голландский вингер Коди Гакпо. Это 3-й гол футболиста «Ливерпуля» на континентальном первенстве в Германии. Ранее он поражал ворота Польши (2:1) и Австрии (2:3).
- Также в активе Коди 1 ассист, сделанный в игре с румынами. Всего на счету Гакпо 11 голов в 27 играх в майке нидерландской сборной.
Источник: Официальный сайт УЕФА