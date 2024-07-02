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  • Семак высказался о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Семак высказался о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

2 июля 2024, 21:58
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о потенциальном трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака».

– Огромное количество слухов, что Александр Соболев перейдет в «Зенит». Что делать болельщикам петербуржцев? Александр Соболев – это лицо противостояния «Зенита» и «Спартака».

– Не могу комментировать ваш вопрос. Я думаю, Александр Иванович [Медведев] гораздо более компетентен в этих вопросах, касаемо селекционных всех наших новостей.

Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый, я там работаю. То, что получается, тот, кто приходит, с тем мы и работаем.

– А недавно говорили, что были слухи, что вам ближе Соболев, а не Кордоба.

– По какому принципу? По паспорту?

– Кто больше подойдет «Зениту», в том числе и по паспорту…

– Я думаю, что из разряда «что будет, если…» говорить очень сложно, один и второй – нападающие. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые нас усилят.

И, на мой взгляд, нам точно не помешал бы игрок силового плана. Кто это будет – русский, иностранец, – и будет ли… Пока сказать сложно.

Посмотрим. Поживем – увидим. Если будет на что отвечать, я с удовольствием отвечу.

– Но Александр Соболев может усилить нынешний «Зенит»?

– Я уже сказал, что игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешал бы, это точно.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (4)
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erybov1965
1719948228
Один из самых подходящих тренеров,для руководства Зенита.Схема простая:руководство покупает иностранцев,в том числе тех,которых хотели бы купить российские клубы и скупает российских футболистов у конкурентов по чемпионату,а тренер поддерживает их физическое состояние-успех обеспечен и в этом году.Российской школе футбола - конец.
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Empers100--google
1719990902
Соболев не нужен даже Спартаку.
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