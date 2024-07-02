Семак высказался о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о потенциальном трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака».
– Огромное количество слухов, что Александр Соболев перейдет в «Зенит». Что делать болельщикам петербуржцев? Александр Соболев – это лицо противостояния «Зенита» и «Спартака».
– Не могу комментировать ваш вопрос. Я думаю, Александр Иванович [Медведев] гораздо более компетентен в этих вопросах, касаемо селекционных всех наших новостей.
Я работаю на базе в Удельном парке, домик закрытый, я там работаю. То, что получается, тот, кто приходит, с тем мы и работаем.
– А недавно говорили, что были слухи, что вам ближе Соболев, а не Кордоба.
– По какому принципу? По паспорту?
– Кто больше подойдет «Зениту», в том числе и по паспорту…
– Я думаю, что из разряда «что будет, если…» говорить очень сложно, один и второй – нападающие. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые нас усилят.
И, на мой взгляд, нам точно не помешал бы игрок силового плана. Кто это будет – русский, иностранец, – и будет ли… Пока сказать сложно.
Посмотрим. Поживем – увидим. Если будет на что отвечать, я с удовольствием отвечу.
– Но Александр Соболев может усилить нынешний «Зенит»?
– Я уже сказал, что игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешал бы, это точно.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
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