Евро-2024. Нидерланды разгромили Румынию (3:0) в 1/8 финала

В матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Румынии проиграла Нидерландам – 0:3. Голы у «оранжевых» забили Коди Гакпо на 20-й минуте, Дониелл Мален на 83-й и 90+3-й минутах.

В четвертьфинале Нидерланды 6 июля сыграют с победителем матча Австрия – Турция.

Подопечные Роналда Кумана стали единственной командой, вышедшей в 1/4 финала после 3-го места в группе. Румыния на данный момент является единственной сборной, которая вылетела в первом раунде плей-офф после 1-го места в группе.

Евро-2024. 1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 20; 0:2 – Мален, 83; 0:3 – Мален, 90+3.

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