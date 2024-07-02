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Евро-2024. Нидерланды разгромили Румынию (3:0) в 1/8 финала

2 июля 2024, 20:54
25

В матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Румынии проиграла Нидерландам – 0:3. Голы у «оранжевых» забили Коди Гакпо на 20-й минуте, Дониелл Мален на 83-й и 90+3-й минутах.

В четвертьфинале Нидерланды 6 июля сыграют с победителем матча Австрия – Турция.

Подопечные Роналда Кумана стали единственной командой, вышедшей в 1/4 финала после 3-го места в группе. Румыния на данный момент является единственной сборной, которая вылетела в первом раунде плей-офф после 1-го места в группе.

Евро-2024. 1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 20; 0:2 – Мален, 83; 0:3 – Мален, 90+3.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Нидерланды Румыния
Комментарии (25)
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mutabor0992
1719942980
Как же красиво играют оранжевые!Не мучаются,не дрочат,не страдают...А именно играют!Летят в атаку!Цыгане домой!!!
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Spartak_forv@
1719943136
Приятно сегодня было на сборную Голландии смотреть-быстрый и креативный футбол,создали моментов больше чем Франция и Англия вместе взятые,за весь турнир и по делу с большим запасом,могли в принципе 5-0 и 7-0 сыграть... Румыны инертные,совсем не впечатлили. Одно дело выстроить многоуровневую оборону,но про атаку забывать не стоило,как они могли с такой игрой выйти в отбор..
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shahor
1719943143
Хороший матч!А уж по сравнению со вчерашней тягомотиной просто яркое зрелище.Голландцы,похоже,начинают просыпаться-тотальное преимущество над сборной Румынии.Если и дальше будут продолжать в таком темпе,то в полуфинал выйдут без особых проблем.
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...короче
1719943225
...забористый голландский план дал свои результаты, отправил Стамеску в страну Чаушеску...
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MazaiNN
1719943352
Заметили когда голландцы забивали третий гол в штрафной румын два белых кеда валялись?))) Румынский вратарь один даже успел в сторону ногой отшвырнуть.
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Таврида
1719943466
Румыны как всегда - валятся в отвественных матчах, нидерландцы показали класс.
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k611
1719943488
Нидерланды сделали выводы после матча с Австрией. Сегодня сыграли хорошо, у Румынии по сути шансов не было. Если Австрия пройдёт Турцию, то увидим второй матч этих сборных, будет любопытно на это посмотреть.
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...короче
1719943499
...что называется - "На классе и исполнительском мастерстве"...
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evgevg13
1719967536
Румыны показали максимум на что способны. Пора домой
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Oldtrafford83
1719981050
Пока что самые норм матчи с участием оранжевых, ну и Грузины показывали весёлый футбол, в остальном евро днище, надо сделать 64 команды чтобы совсем было огнище)))
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