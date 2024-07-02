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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Нидерланды
Румыния - Нидерланды: обзор матча 02 июля 2024
Румыния
02.07.2024, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Нидерланды
20'
К. Гакпо
83'
Д. Мален
90+3'
Д. Мален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Нидерланды
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мален
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Мален
90'
+2
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Депай
Замена
Д. Олару
️️️️
Н. Станчу
88'
84'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Гакпо
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мален
Пас отдал
К. Гакпо
Желтая карточка
Н. Станчу
82'
77'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
М. Марин
72'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Дрэгуш
72'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Я. Хаджи
72'
69'
Замена
Д. Верман
️️️️
Й. Схаутен
69'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Н. Аке
Желтая карточка
М. Марин
67'
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Б. Раковитан
️️️️
В. Могос
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Х. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Василе Могос
ПП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
3-4-2-1
1
Ницэ
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
6
Марин
18
Марин
10
Станчу
22
Могос
10
Хаджи
20
Ман
9
Дрэгуш
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
16
Схаутен
7
Симонс
25
Бергвейн
11
Гакпо
10
Депай
22
Могос
22
Раковитан
22
Раковитан
22
Могос
10
Станчу
7
Олару
7
Олару
10
Станчу
6
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
6
Марин
9
Дрэгуш
13
Михаила
13
Михаила
9
Дрэгуш
10
Хаджи
7
Алибек
7
Алибек
10
Хаджи
10
Депай
17
Блинд
17
Блинд
10
Депай
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
16
Схаутен
8
Верман
8
Верман
16
Схаутен
25
Бергвейн
18
Мален
18
Мален
25
Бергвейн
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
Остались в запасе
Румыния
Нидерланды
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Румыния - Нидерланды
2
2
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
8
9
Офсайды
0
4
Количество передач
268
502
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.75
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
65012 из 71437 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
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