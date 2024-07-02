Роналду рассказал о неудаче в матче со Словенией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, по пенальти 3:0) сказал, что в прошедшей встрече оказался на дне. Он не реализовал пенальти на 105-й минуте игры.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего», – сказал нападающий сборной Португалии.