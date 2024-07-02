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  • Защитник Словении из «Сочи» поделился впечатлениями от игры против Роналду

Защитник Словении из «Сочи» поделился впечатлениями от игры против Роналду

2 июля 2024, 09:57
3

Ваня Дркушич, защитник «Сочи» и сборной Словении, высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Португалии (0:0, 0:3 по пенальти).

– Думаю, мы провели хороший матч против Португалии, особенно в плане оборонительных действий. Естественно, мы разочарованы, ведь мы были так близки к куда более удачному результату для нашей страны, но по итогу, думаю, мы должны гордиться тем, чего смогли достигнуть. Мы показали, что можем играть в хороший футбол против любой команды в мире.

– Как делили между собой Криштиану Роналду?

– Мы просто понимали, что нужно действовать компактно и агрессивно с самых первых минут. Такому футболисту нельзя давать слишком много пространства, потому что он этим воспользуется и забьет. И мне кажется, что мы неплохо с ним справились. Но это говорит о качестве всей нашей команды, не только обороны. Все работали на пределе. Лично я вполне доволен тем, как смог выступить на этом Евро. Это был мой первый большой опыт со сборной, и я горжусь собой и своей командой.

– В России пишут, что ты буквально «съел» Роналду. Были ли установка играть против него персонально?

– Мне не нужно давать индивидуальных установок на Криштиану, я знаю, как он играет, какие у него качества. Я доволен тем, как мы сегодня сыграли против очень хорошей команды.

  • «Сочи» продаст Дркушича этим летом.
  • Ваня провел на Евро-2024 4 матча.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат Европы Словения Португалия Роналду Криштиану Дркушич Ваня
Комментарии (3)
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sined1951
1719906632
Ваше счастье что португальцы быстро "сдохли" физически и командное взаимодействие у них явно просело. Но вы молодцы, сыграли самоотверженно и слаженно.
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Antoshka2015
1719915368
Роналду пора со скамейки смотреть матчи, уже плей-офф
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Antoshka2015
1719915568
Штрафные есть кому бить кроме него
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