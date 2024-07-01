На Евро-2024 автоголов в три раза больше, чем забитых мячей у лучшего бомбардира

На чемпионате Европы в Германии сложилась аномальная ситуация с автоголами.

С начала турнира было забито девять мячей в собственные ворота.

При этом лучшие бомбардиры Евро-2024 (Джамал Мусиала, Иван Шранц, Жорж Микаутадзе) пока отличились только по три раза.

Авторами автоголов на текущем континентальном первенстве стали: