На Евро-2024 автоголов в три раза больше, чем забитых мячей у лучшего бомбардира

На чемпионате Европы в Германии сложилась аномальная ситуация с автоголами.
С начала турнира было забито девять мячей в собственные ворота.
При этом лучшие бомбардиры Евро-2024 (Джамал Мусиала, Иван Шранц, Жорж Микаутадзе) пока отличились только по три раза.
Авторами автоголов на текущем континентальном первенстве стали:
- Клаус Гясула (Албания)
- Антонио Рюдигер (Германия)
- Максимилиан Вебер (Австрия)
- Робин Гранац (Чехия)
- Риккардо Калафьори (Италия)
- Самет Акайдын (Турция)
- Дониелл Мален (Нидерланды)
- Робен Ле Норман (Испания)
- Ян Вертонген (Бельгия)
Источник: «Бомбардир»