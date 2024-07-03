Орлов встал на защиту расплакавшегося Роналду: «Папа Криштиану, не плачь, мы с тобой!»

Геннадий Орлов поделился мнением о поведении Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Нападающий не реализовал пенальти на 105-й минуте.

После неудачной попытки 39-летний футболист расплакался.

В послематчевой серии Роналду забил 11-метровый. В итоге Португалия прошла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Это величие! Я прочитал тут высказывание Хаманна. Хорошо помню этого немецкого полузащитника. И он выдал что-то вроде: все называют Криштиану командным игроком, а на самом деле он эгоист. И как он может плакать, когда на него столько зрителей смотрят, команда?

А вы видели, как партнeры побежали его успокаивать? Это же трогательнейший момент! Я такой ситуации ни разу не видел. Он старше всех там, а они его утешают: мол, папа Криштиану, не плачь, мы с тобой!

Это говорит о том, что он откровенен, искренен, а слeзы у него – от осознания, что подводит команду. Вот так надо относиться к футболу, к игре! Никакой режиссeр не придумает такой сценарий, как этот эпизод.

Но затем же Роналду взял себя в руки и пошeл первым пробивать послематчевый пенальти. Как капитан команды Криштиану понимал, что он должен положить начало серии. И он забил!

В одном матче Роналду показал и дух, и мастерство, и слабость человеческую. А есть люди, которые вообще не плачут? Это зомби какие-то.

Я никогда не забуду эпизод, когда у нас какой-то идиот бросил банан в Роберто Карлоса. И этот человек, звезда футбола, чемпион мира, заплакал! Потому что он искренний и отдаeтся игре, своей команде, болельщикам.

Потому и у Роналду столько поклонников. Конечно, есть и оппоненты, завистники. Но в любом случае нужно с уважением относиться к игрокам», – сказал Орлов.