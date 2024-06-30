Расписание матчей Евро-2024, 30 июня

В воскресенье, 30 июня, состоятся два матча плей-офф Евро-2024.

Сначала Англия сыграет со Словакией. Матч пройдет в Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене». Стадион вмещает 61973 зрителя. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Вечером состоится встреча Испании и Грузии. Игру примет стадион «Рейн Энерги» в Кельне (вместимость – 50374 человека). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Расписание Евро-2024 на 30 июня

Англия – Словакия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Испания – Грузия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»