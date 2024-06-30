Кейн анонсировал пик сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от плей-офф Евро-2024.

«В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее и острее, проводя больше игр. Многие из нас достигают пика своей формы на стадии плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах.

Я хочу забивать голы, которые помогут нам пройти в следующий раунд, но если я не забью, а мы пройдем дальше, я не буду жаловаться», – сказал Кейн.