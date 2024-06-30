«Челси» может включить игрока в сделку по форварду сборной Швеции

«Челси» продолжает попытки подписать форварда «Ньюкасла» Александера Исака.
По сведениям СМИ, боссы лондонского клуба ведут активные переговоры с «Ньюкаслом» по переходу 24-летнего центрфорварда из Швеции. «Сороки» готовы рассматривать продажу своего игрока только за сумму более 100 миллионов фунтов.
В «Челси» понимают, что не смогут заплатить так много, поэтому готовы обсуждать включение игроков в потенциальную сделку. В «Ньюкасле» называют одним из кандидатов на обмен 23-летнего сенегальского форварда Николас Джексон. При этом отмечается, что лондонцы ценят футболисты и хотели бы продолжать с ним сотрудничество.
- Николас Джексон представляет цвета «Челси» с 2023 года. В майке столичного коллектива сенегалец провел 44 поединка, в которых сумел забить 17 голов и оформить 6 ассистов.
- На счету Александера Исака 25 голов и 2 голевых паса в 40 играх за «Ньюкасл».
- Напомним, что «Челси» по итогам минувшего розыгрыша АПЛ финишировал на 6-й позиции. «Ньюкасл» занял 7 место.
Источник: The Guardian