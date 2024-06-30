Аршавин оценил решение судьи остановить матч Германия – Дания из-за грозы

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу решения судьи матча Германия – Дания отправить команду в подтрибунное помещение из-за грозы.

«Я был удивлен, но потом показали град, он был с куриное яйцо. Это намного опаснее. Я сразу стал вспомнить свои детские игры, на каких полях мы тренировались, в какой дождь, ливень. Если честно, тогда ничего не останавливалось. По теории вероятности, может, у нас было больше шансов попасть под молнию. То говорили во время грозы, что надо к дереву бежать, но наоборот – от дерева. Честно, немного странно. Это было в первый раз», – высказал мнение Аршавин.

Германия продолжает свой путь к финалу Евро-2024. В 1/8 финала турнира немецкая дружина переиграла Данию (2:0). Примечательно, что матч прерывался из-за сильной грозы.

Решение об остановке поединка принимал английский рефери Майкл Оливер. Это третий матч арбитра на континентальном первенстве в Германии. За этот период англичанин показал 4 желтые карточки, а также назначил 2 11-метровых.

Отметим, что у датчан остались вопросы к работе Оливера и его судейской бригады. В частности, в матче с Германией ВАР сначала отменил гол датской сборной, а затем посодействовал в назначении пенальти за игру рукой.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?