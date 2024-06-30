Рюдигер высказался о выходе сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Евро-2024.

«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле – в какой-то момент ближе к концу я сделал хороший блок и, кажется, предотвратил гол. Так что я сильно радовался. В таких матчах, если ты проигрываешь, ты вылетаешь. Но мы отчаянно хотели пройти дальше, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали все как одна команда», – заявил Рюдигер.