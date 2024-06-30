Генич отреагировал на выход Германии в 1/4 финала Евро-2024

Известный телекомментатор Константин Генич высказался по поводу победы Германии над Данией (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Что-то мне подсказывает, что последней игрой Тони Кросса может стать матч против полюбившейся ему Испании...Если, конечно, завтра не будет сенсации. Немцы на тоненького пролезли, если честно», – заявил Генич в своих соцсетях.
- Германия обыграла Данию благодаря точным ударам Кайя Хаверца, который реализовал 11-метровый, и Джамала Мусиалы.
- Примечательно, что при счете 0:0 именно датчане забили первыми, но их гол был отменен ВАР из-за офсайда.
- Теперь немцы ожидают соперника по четвертьфиналу. Хозяева турнира сыграют либо с Испанией, либо с Грузией.
Источник: Telegram-канал Константина Генича