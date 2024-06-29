Стало известно, почему прервали матч Германия – Дания на Евро-2024

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин объяснил, почему английский арбитр Майкл Оливер, работающий на матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании, сделал паузу в игре из-за грозы.

«С начала этого сезона УЕФА рекомендует уводить команды в потрибунку, когда сверкает молния. Есть матч-менеджер, который за этим следит. Значит, от него последовала команда об остановке игры», – сказал Лапочкин.