Букмекеры оценили вероятность чемпионства Слуцкого в Китае

Букмекерская компания открыла линию на работу главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в Китае.

Поставить на чемпионство «Шэньхуа» в этом сезоне можно за коэффициент 2,2. Отсутствие чемпионства оценивается в 1,6.

Попадание «Шэньхуа» в тройку призеров оценивается в 1,03. Четвертое место и ниже – в коэффициент 9.

Поставить, что «Шэньхуа» в этом году ни разу не проиграет в чемпионате, можно за 4,9.

Контракт Слуцкого действует до конца 2024 года.

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