Канчельскис заявил, что Станкович и Николич слабее российских тренеров

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил уровень российских и сербских тренеров.

«Когда приезжают такие тренеры, как Манчини, Адвокат или Спаллетти – вопросов нет. А те, кто приезжает к нам сейчас, не лучше российских специалистов. Наши тренеры лучше! Европейский тренер, как и иностранный футболист, должен быть на две головы выше россиянина. Станкович и Николич – тренеры среднего уровня, ничего особенного в них абсолютно нет.

Зачем мы учимся, если наших не берут в команды? Зачем стажироваться тогда? Я столкнулся, кстати, с многими европейскими тренерами – они абсурдные, глупые вещи говорят. Даже сами себе не верят! Они в футбол не играли и ничего не понимают, но пытаются говорить красиво. Такой бред несут и слишком много прикрываются Европой – мне это не нравится. Российские тренеры – хорошие, но руководители клубов слушают многих глупых людей, которые присаживаются на уши», – сказал Канчельскис.