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  • Канчельскис заявил, что Станкович и Николич слабее российских тренеров

Канчельскис заявил, что Станкович и Николич слабее российских тренеров

29 июня 2024, 11:34
11

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил уровень российских и сербских тренеров.

«Когда приезжают такие тренеры, как Манчини, Адвокат или Спаллетти – вопросов нет. А те, кто приезжает к нам сейчас, не лучше российских специалистов. Наши тренеры лучше! Европейский тренер, как и иностранный футболист, должен быть на две головы выше россиянина. Станкович и Николич – тренеры среднего уровня, ничего особенного в них абсолютно нет.

Зачем мы учимся, если наших не берут в команды? Зачем стажироваться тогда? Я столкнулся, кстати, с многими европейскими тренерами – они абсурдные, глупые вещи говорят. Даже сами себе не верят! Они в футбол не играли и ничего не понимают, но пытаются говорить красиво. Такой бред несут и слишком много прикрываются Европой – мне это не нравится. Российские тренеры – хорошие, но руководители клубов слушают многих глупых людей, которые присаживаются на уши», – сказал Канчельскис.

  • Николич летом возглавил ЦСКА.
  • Станкович работает со «Спартаком».
  • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Николич Марко Канчельскис Андрей Станкович Деян
Комментарии (11)
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NewLife
1719650647
Мост присел на лавку отдохнуть, Канчел вышел на замену. Обоих тренирует гадюшник РБ Спорт(
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Spartak_forv@
1719654501
Ну хватит уже интервью брать в рюмочной
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Garrincha58
1719654922
ну ты играл, а что же до сих пор никого не тренируешь? как и Мостовой только языком трепишься по лучше иностранцев особенно критиковать горазд
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andr45
1719655720
К мнению Канчельскиса следует отнестись более, чем серьезно. Как-никак, а тренер с большим, в том числе, и международным опытом) В 2009 г., будучи Главным тренером «Торпедо-ЗИЛ» занял ВТОРОЕ место зоны «Запад» второго дивизиона С декабря 2010 по 18 мая 2012 года — главный тренер футбольного клуба «Уфа» 20 июня 2012 года Канчельскис был назначен старшим тренером клуба «Волга» Нижний Новгород 31 августа 2014 года был назначен главным тренером латвийской «Юрмалы». С 20 января по 26 апреля 2016 тренировал клуб ПФЛ «Солярис» Москва. В октябре 2018 года Канчельскис возглавил клуб из Суперлиги Узбекистана — «Навбахор» из города Наманган
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neim
1719657575
Да да да да да да ! Особенно слабее Канчельскиса и Мостового ! Вот уж где гиганты тренерского цеха !
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ivany4
1719660178
Интересно, одни сплошные интервью, а когда он тренирует?? Вроде где-то в Азии в каком-то клубе. А лучше оценим его компетенцию и специалиста-эксперта по тренерам, по окончании сезона 2024-2025. Сколько отечественных тренеров останется позади иностранцев?))
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FCSpartakM
1719664850
На примере Сочи видно, чем сильнее иностранные тренеры.
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шахта Заполярная
1719668624
Что с дурака взять, ну если только анализы, да и те хреновые будут, яду много
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