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Орлов назвал фамилию игрока Евро-2024, которую надо выучить

28 июня 2024, 11:27
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Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Он признался, что его впечатлил вратарь Георгий Мамардашвили.

Грузия обыграла в матче 3-го тура группового этапа Португалию (2:0) и сыграет в 1/8 финала против Испании.

«Грузия удивила уже в первом матче. Казалось, они вообще не забьют на турнире – всe-таки дебютанты Евро. И футболистов этой команды мы мало знали. Но фамилию Мамардашвили теперь надо выучить. Вратарь грузинской сборной – один из героев не только игры с Португалией, но и всего группового турнира. И Саньоль, как мы убедились, замечательный тренер. Он же и чемпионом мира был с Францией, и за «Баварию» долгие годы играл – опытный человек. Саньоль привил команде удивительную психологическую устойчивость. Более опытные команды еe не проявили, а новичок турнира – показал. Мне в сборной Грузии больше всего еe дух понравился – это то, что формируется в раздевалке, на тренировках. Грузины оказались по-настоящему готовыми вести борьбу. А Италия, Англия, Бельгия – нет. Они не настроены так, как грузины.

Да, португальцы имели преимущество по количеству опасных атак: одни под 30 провели, вторые – до 10. Но тем и прекрасен футбол, что разницу в классе можно компенсировать старательностью, самоотверженностью. Конечно, не обошлось и без доли везения. Но мастерство тоже было проявлено. Хвиче ведь было очень непросто забить на второй минуте. Но он это сделал, потому что уже мастер. Первый гол в матче всегда очень много значит, и здесь тоже это произошло. А дальше не только выстояли, но и второй забили», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Грузия Мамардашвили Георгий Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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SLADE2019
1719563661
Грузины играют без напряги, без боязни за результат. Вот и все объяснение их психологической устойчивости. Я это и перед началом ЧЕ писал. Считал и правильно считал, что они будут играть налегке и показывать техничный футбол. Вот только считал, что очков они вообще не наберут. Что тут сказать - был в корне неправ.
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edw7777
1719573181
Согласен с Орловым
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