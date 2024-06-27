Футболист «Реала» стал худшим на групповом этапе Евро-2024 по версии WhoScored

WhoScored подводит итоги группового этапа чемпионата Европы.

Худшим игроком этой стадии турнира признан вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Голкипер «Реала» провел один матч на Евро-2024 – против Румынии. В этой встрече он пропустил три гола, в том числе в результате индивидуальных ошибок.

Лунин получил оценку 3,8. Это худший рейтинг среди 475 футболистов, поучаствовавших в групповом этапе европейского континентального первенства.

Лучшим стал полузащитник сборной Испании Фабианн Руис с рейтингом 8,39.