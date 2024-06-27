Самедов дал прогноз на матч сборной Грузии с Испанией

Александр Самедов высказался об успехе Грузии на чемпионате Европы и ее дальнейших перспективах.

Грузины вышли в плей-офф из группы с Португалией, Чехией и Турцией.

Для них это дебютный крупный турнир.

Соперник по 1/8 финала – Испания. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.

«Победа Грузии [над Португалией] меня удивила. Они молодцы. Выйти в плей-офф – отличный результат. Остается только их поздравить с таким потрясающим исходом.

Грузины забили гол, а потом дисциплинированно и компактно защищались. Португальцы им не смогли забить, но и результат их устраивал. По мне все закономерно.

Думаю, Грузия в плей-офф попала на фаворитов этого турнира. Им будет тяжело. Конечно, все возможно, но, скорее всего, это будет их последняя игра на Евро.

Для Грузии это все равно успех, а испанцы пойдут дальше. Не думаю, что здесь повторится история сборной России на ЧМ-2018. Это совершенно разные ситуации.

В любом случае в каждой паре есть фаворит. Иногда более сильная команда уезжает домой, но в этом случае грузины не смогут пройти такую Испанию. Сейчас они более дисциплинированы и выглядят увереннее», – сказал Самедов.